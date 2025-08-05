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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP istanbul'u İzmir'e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 06:26

SON DAKİKA | CHP istanbul'u İzmir'e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Son dakika haberi: 1994'te İBB Başkanı olan Erdoğan, Melen gibi dev projeleri tek tek hayata geçirerek İstanbul'un bugünkü beceriksiz CHP yönetimi elinde bile tamamen susuz kalmasını engelledi Dönemin İSKİ Genel Müdürü Eroğlu: İstanbul'a 6 yılda susuzluğa karşı tek çivi çakmayanlar Erdoğan'ın hayata geçirdiği Melen'i diline doluyor. Biz yaptık, onlar işletmeyi bile beceremiyor...

ÖNDER YILMAZ
MEHMET FAHRİ ÖZKAN
SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Son dakika haberi: Türkiye'de İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Aydın gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok önemli ilçe yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyor.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Turizm için kritik öneme sahip tatil beldeleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerin beceriksiz tutumları Türkiye'yi "susuz yaz"la karşı karşıya bırakıyor.

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SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Patlak veren su krizinde İzmir'de 6'şar saatlik su kesintisi başlıyor, Tekirdağ'da ise vatandaşlar 1990'ların başında İstanbul'da olduğu gibi ellerinde su bidonlarıyla kuyruk oluşturuyor.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

İstanbul'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen başta olmak üzere büyük projeler sayesinde şimdilik su sıkıntısı çekilmiyor.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Ancak 6 yılda su ihtiyacını karşılamak için tek bir çivi dahi çakılmaması İstanbul'un 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela"ya dönebileceği korkusunu yaşatıyor.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

"Suyun profesörü" olarak bilinen dönemin İSKİ Genel Müdürü ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de su sıkıntısının yaşanmasında iklim değişikliği kadar yerel yönetimlerin beceriksizliğinin de kritik önemde olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturduğu internet sitesinde "Melen" projesinden bahsedildiğine dikkat çeken Eroğlu, "Biz Melen'i hayata geçireli yıllar oldu.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

İstanbul bugün su sıkıntısı çekmiyorsa,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başta Melen olmak üzere yapılan yatırımların sayesindedir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

ERDOĞAN'IN YATIRIMLARI SAYESİNDE MUSLUKTAN HÂLÂ SU AKIYOR

İstanbul'un susuz kalmamasını sağlayan en büyük yatırımın "Büyük Melen Projesi" olduğunu vurgulayan Eroğlu "Melen'den İstanbul'a ilk su 20 Ekim 2007'de akmaya başladı.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

O günden bu yana, şehrin su ihtiyacının büyük kısmı bu hattan karşılanıyor. Sayın Erdoğan'ın İstanbul için yaptığı barajlar, isale hatları, terfi merkezleri ve içme suyu ileri arıtma tesis yatırımları sayesinde İstanbul'da sular akmaktadır.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Son 6 yılda İstanbul'a tek bir damla yeni su kaynağı eklenmedi. Yine de Melen ve Yeşilçay sayesinde musluklardan su akıyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

ÖNLEM ALINMAZSA KERBELA'YA DÖNER

İstanbul'da gerekli yatırımların yapılmaması halinde 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela" dönemine dönülmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çeken eski Bakan Eroğlu, "İzmir'de de yanlış üzerine yanlış yapıldı.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

İzmir'de yaptıklarımızın üzerine bir taş bile koyamadılar. Yaptık bari işletin. Eğer biz İzmir'de olsaydık, bugün yaşanan su sıkıntısı olmazdı" dedi.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

HAZIR PROJELERIN GÖLGESİNDE YATTILAR!

İstanbul başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanan yerlerde CHP'li yerel yönetimlerin işi "yüzlerine gözlerine" bulaştırdıklarını savunan Eroğlu, "Hazır projelerin gölgesinde, yeni bir damla su getiremeyenlerin Melen'i diline dolaması ise abesle iştigaldir.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

Politika yapmaktan iş yapamıyorlar. Büyük Melen suyu Boğaz'ı tünelle geçerek Kâğıthane'ye ulaşıyor.

SON DAKİKA | CHP istanbul’u İzmir’e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde

İstanbul Boğazı'nın altında günde 3 milyon metreküp suyu ileten dev tünelden ilk geçen başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu" dedi.