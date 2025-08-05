Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
06:26
SON DAKİKA | CHP istanbul'u İzmir'e çevirecek! Megakent kaderi beceriksizlerin elinde
Son dakika haberi: 1994'te İBB Başkanı olan Erdoğan, Melen gibi dev projeleri tek tek hayata geçirerek İstanbul'un bugünkü beceriksiz CHP yönetimi elinde bile tamamen susuz kalmasını engelledi Dönemin İSKİ Genel Müdürü Eroğlu: İstanbul'a 6 yılda susuzluğa karşı tek çivi çakmayanlar Erdoğan'ın hayata geçirdiği Melen'i diline doluyor. Biz yaptık, onlar işletmeyi bile beceremiyor...