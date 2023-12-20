4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Filiz Akın, ardından "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.