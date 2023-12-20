4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası' arasında yer alan Filiz Akın ve Türkan Şoray bir araya geldi. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, Şoray ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Akın paylaşımına 'Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum' notunu düştü. İki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda 'O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim' demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti. Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'nun ziyarete geldiği bir videoyu paylaştı. Anne, oğulun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Filiz Akın, ardından 'Bir türlü iyileşemedim' diyerek MR çektirmiş ve 'Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum' demişti. OĞLUNA KAVUŞTU USTA SANATÇI tbt YAPTI Sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'nun ziyarete geldiği bir videoyu paylaştı. Anne, oğulun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Filiz Akın paylaşımına 'Acı veya tatlı anıları paylaştığımız gün…' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Daha önce gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle çene kemiğinin birbirine kaynadığını ve bu nedenle zor bir diş tedavisine başlayacağını söyleyen Filiz Akın, oğlunun kendisine moral verdiğini söyledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Akın, oğluyla geçirdiği vakit için 'İstanbul'da ' Arka Sokaklar Dizisi'sinde oynadığı için uzunca bir ara ( aylardır) görüşememiştik. Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, yarın ( kemoterapiden çene kemiğim bibirine kaynadığından dolayı )zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu …' notunu düştü. İnanoğlu'nun annesine sarılarak 'Canım annem, bir tanecik annem' demesi oldukça beğenildi.