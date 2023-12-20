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Haberler Galeri 4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:28

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi. Türkan Şoray, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan Filiz Akın ve Türkan Şoray bir araya geldi. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, Şoray ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Akın paylaşımına "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notunu düştü.

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4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

İki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti. Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'nun ziyarete geldiği bir videoyu paylaştı. Anne, oğulun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

Filiz Akın, ardından "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.

4 yapraklı yoncadan 2’si bir arada! Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti!

OĞLUNA KAVUŞTU
Akın, son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ayrı kaldığı Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştu.

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