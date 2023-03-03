Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 14:44

49'luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören "Hadise'ye benzemiş" demeden edemedi!

Türkücü Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine şaşırtmadı. Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte dalgalı saçlarıyla Songül Karlı'nın iddialı pozları...