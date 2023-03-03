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Haberler Galeri 49'luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören "Hadise'ye benzemiş" demeden edemedi!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 14:44

49'luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören "Hadise'ye benzemiş" demeden edemedi!

Türkücü Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine şaşırtmadı. Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte dalgalı saçlarıyla Songül Karlı'nın iddialı pozları...

49’luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören Hadise’ye benzemiş demeden edemedi!

Dekolteli pozları ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.

49’luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören Hadise’ye benzemiş demeden edemedi!

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor.

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49’luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören Hadise’ye benzemiş demeden edemedi!

Geçtiğimiz günlerde ayna pozu veren Songül Karlı vücudunu saran kırmızı elbisesi ile mest etmişti.

49’luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören Hadise’ye benzemiş demeden edemedi!

Songül Karlı sık sık gittiği ve neredeyse her seferinde poz vermeden ayrılmadığı kuaföründen yeni paylaşımda bulundu.

Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video

49’luk Songül Karlı yine güzelliği konuşturdu! Yüzündeki değişimi gören Hadise’ye benzemiş demeden edemedi!

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son pozları şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte dalgalı saçlarıyla Songül Karlı'nın iddialı pozları...

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