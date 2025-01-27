Giriş Tarihi: 27.01.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
17:06
58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! "Böyle görünmek için..."
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz aylarda yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erkeklerin estetik modasına uyan Cenk Eren, adeta 20 yaş gençleşerek sevenlerinin beğenisini kazanmıştı. Birçok takipçisi ünlü şarkıcıya 'neden estetik yaptırdın? sorusu sormasına rağmen Eren, tüm meraklı gözlere sessiz kalmayı tercih etmişti. Suskunluğunu bozan Cenk Eren sonunda neden estetik yaptırdığını açıkladı... İşte çok konuşulacak o açıklamalar!