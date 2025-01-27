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Giriş Tarihi: 27.01.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:06

58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! "Böyle görünmek için..."

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz aylarda yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erkeklerin estetik modasına uyan Cenk Eren, adeta 20 yaş gençleşerek sevenlerinin beğenisini kazanmıştı. Birçok takipçisi ünlü şarkıcıya 'neden estetik yaptırdın? sorusu sormasına rağmen Eren, tüm meraklı gözlere sessiz kalmayı tercih etmişti. Suskunluğunu bozan Cenk Eren sonunda neden estetik yaptırdığını açıkladı... İşte çok konuşulacak o açıklamalar!

58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! Böyle görünmek için...

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturmuştu.

58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! Böyle görünmek için...

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil olmuştu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

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58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! Böyle görünmek için...

Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı.

58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! Böyle görünmek için...

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları gelmişti.

58 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Şarkıcı Cenk Eren estetik sorularına son noktayı koydu! Böyle görünmek için...

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.

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