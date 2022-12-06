Giriş Tarihi: 06.12.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
13:28
6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar için hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak siyahlar içinde bir paylaşımda bulundu. Evcen, duru güzelliğiyle de dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...