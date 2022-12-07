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Haberler Galeri 6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:15

6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak siyahlar içinde bir paylaşımda bulundu. Evcen, duru güzelliğiyle de dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in karnı burnunda yeni pozu...

6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

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6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

6 aylık hamile Fahriye Evcen siyahlar içinde büyüledi! Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozlarına takipçilerinden yorum yağdı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

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