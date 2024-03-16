Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
16:02
60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran Tolga Savacı anısı! 'O ara kameraya yakalanmışız'
80'li yıllarda Yeşilçam'ın birçok kadın yıldızıyla kamera karşısına geçen Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşıyordu. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Savacı'nın tarifsiz bir acı yaşayan eşi Nermin Bezmen, duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.