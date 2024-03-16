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Haberler Galeri 60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran Tolga Savacı anısı! 'O ara kameraya yakalanmışız'
Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:02

60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran Tolga Savacı anısı! 'O ara kameraya yakalanmışız'

80'li yıllarda Yeşilçam'ın birçok kadın yıldızıyla kamera karşısına geçen Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşıyordu. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Savacı'nın tarifsiz bir acı yaşayan eşi Nermin Bezmen, duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.

60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran Tolga Savacı anısı! ’O ara kameraya yakalanmışız’

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı birçok film ve dizide başrol oldu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu.

60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran Tolga Savacı anısı! ’O ara kameraya yakalanmışız’
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60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran Tolga Savacı anısı! ’O ara kameraya yakalanmışız’

Acı haberi Savacı'nın 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.

60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran Tolga Savacı anısı! ’O ara kameraya yakalanmışız’

"YÜREĞİM KANIYOR"

Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.

60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran Tolga Savacı anısı! ’O ara kameraya yakalanmışız’

Hayat arkadaşını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Nermin Bezmen, Kuruçeşme'de bir konser çıkışı Tolga Savacı ile çekilen fotoğrafını yayınladı. Neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ikiliden ünlü yazar, o akşamın hikayesini ilk kez paylaştı.

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