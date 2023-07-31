Giriş Tarihi: 31.07.2023 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
12:04
Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!
Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı. Güzel oyuncu şimdide kaynakla yeniden uzattığı saçlarını paylaştı. Saranay Sarıkaya'nın pozuna karın kasları damga vurdu. Pantolonunun kenarını sıyıran Serenay Sarıkaya'nın ayna pozuna yorum yağdı... İşte Serenay Sarıkaya'nın karın kasları ile şov yaptığı paylaşımı...