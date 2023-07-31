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Haberler Galeri Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 12:04

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı. Güzel oyuncu şimdide kaynakla yeniden uzattığı saçlarını paylaştı. Saranay Sarıkaya'nın pozuna karın kasları damga vurdu. Pantolonunun kenarını sıyıran Serenay Sarıkaya'nın ayna pozuna yorum yağdı... İşte Serenay Sarıkaya'nın karın kasları ile şov yaptığı paylaşımı...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

Serenay Sarıkaya uzun sarı saçlarına veda etmişti! Güzel oyuncu kısa süreliğine eski haline geri döndü. Kaynakla uzattığı saçlarını paylaşmak isteyen Serenay Sarıkaya'nın pozuna karın kasları damga vurdu!

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin şu sıralar zirvesinde. Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya şimdilerde Kıvanç Talıtuğ ile Aile dizisinde başrolleri paylaşıyor.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başladı.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’dan kas şovu! Sözde saçlarını paylaştı ama karın kasları konuşuldu!

Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemişti. Saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı.

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