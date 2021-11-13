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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:10

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkılar ile dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Daha önce Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları yeniden paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna sesini senden almış' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in 'Dilenci' şarkısı performansı...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkılar ile dünyaya açılmıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Daha önce Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları yeniden paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı! Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti!

Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna sesini senden almış' yorumunda bulundu.

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