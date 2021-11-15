Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Dubai pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Havva Öztel derin dekolteli pembe elbisesi ile mest etti!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti. Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi. Son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kusursuz fiziği ile "Bu nasıl anne?" dedirtti. İşte düzgün fiziği ve güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in derin dekolteli pembe elbiseli pozlarıyla Dubai şıklığı ve iddialı Instagram halleri...