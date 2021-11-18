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Haberler Galeri Havva Öztel'in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki'nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:12

Havva Öztel'in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki'nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti. Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi. İşte Havva Öztel'in derin dekolteli pembe elbiseli pozlarıyla Dubai şıklığı ve iddialı Instagram halleri...

Havva Öztel’in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı.

Havva Öztel’in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Havva Öztel’in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Havva Öztel’in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı.

Havva Öztel’in çöl pozları mest etti! Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel yine çok cesur!

Çöl kumları üzerinde kıvrak danslar sergileyen Havva Öztel'e beğeni yağarken plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çeken genç anneye yorum üstüne yorum geldi.

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel çöllerde sere serpe | Video

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