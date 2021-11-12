Aleyna Tilki’nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkılar ile dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Daha önce Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları yeniden paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna sesini senden almış' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in 'Dilenci' şarkısı performansı...