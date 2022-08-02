Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"

Reel videosuna yapılan yorumlarda ,"Hayretler içindeyim. Topluma mal olacak bir ses sanatçısı böyle olmamalı. Bence şu hareketi hiç yakışmamış Aleyna Tilki'ye ama sen bildiğin gibi devam et…çok daha meşhur olursun" ,"silahla bir video çekerek bunu paylaşmanız hiç etik değil, ve bir sanatçıya hiç yakışmayan bir davranıştır. Sanatçının silahı ,yetenek sergilediği sanatıdır. Kınıyorum" ifadelerine yer verildi.