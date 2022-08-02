Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"

22 yaşındaki Aleyna Tilki'den yatak odası pozlarına rakip çıkacak paylaşım. Sosyal medya Aleyna Tilki'yi konuştu. Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde sahne alan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, konser sonrası Rize'de gelerek yaylada eline silah alıp atış talimi yaptı. Samistal yaylasında tabanca ile atış yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya tepki yorumları yağdı. Aleyna Tilki'nin mor taytı ile atış talimi yaptığı anlar trend oldu. İşte sanatçıya yakışmayan hareketler olarak yorumlanan Aleyna Tilki'nin atış talimi...