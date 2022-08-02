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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"
Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:59

Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"

22 yaşındaki Aleyna Tilki'den yatak odası pozlarına rakip çıkacak paylaşım. Sosyal medya Aleyna Tilki'yi konuştu. Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde sahne alan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, konser sonrası Rize'de gelerek yaylada eline silah alıp atış talimi yaptı. Samistal yaylasında tabanca ile atış yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya tepki yorumları yağdı. Aleyna Tilki'nin mor taytı ile atış talimi yaptığı anlar trend oldu. İşte sanatçıya yakışmayan hareketler olarak yorumlanan Aleyna Tilki'nin atış talimi...

MEHMET CAN PEÇE
Aleyna Tilki’nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! O nasıl duruş, o nasıl atış

Sosyal medya Aleyna Tilki'yi konuştu. Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde sahne alan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, konser sonrası Rize'de gelerek yaylada eline silah alıp atış talimi yaptı. 22 yaşındaki Aleyna Tilki'den yatak odası pozlarına rakip çıkacak paylaşım.

Aleyna Tilki’nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! O nasıl duruş, o nasıl atış

Aleyna Tilki, Rize'nin Samistal yaylasına çıkarak konumunu takipçileri ile bir reels videosunda paylaştı.

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Aleyna Tilki’nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! O nasıl duruş, o nasıl atış

Mehmet Can Peçe'nin haberine göre; Eline aldığı tabancı ile yaylada birkaç el üst üste ateş eden Tilki bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcının paylaşımı ise bir çok takipçisinden olumsuz yorum aldı.

Aleyna Tilki’nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! O nasıl duruş, o nasıl atış

Reel videosuna yapılan yorumlarda ,"Hayretler içindeyim. Topluma mal olacak bir ses sanatçısı böyle olmamalı. Bence şu hareketi hiç yakışmamış Aleyna Tilki'ye ama sen bildiğin gibi devam et…çok daha meşhur olursun" ,"silahla bir video çekerek bunu paylaşmanız hiç etik değil, ve bir sanatçıya hiç yakışmayan bir davranıştır. Sanatçının silahı ,yetenek sergilediği sanatıdır. Kınıyorum" ifadelerine yer verildi.

Aleyna Tilki’nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! O nasıl duruş, o nasıl atış

İşte sanatçıya yakışmayan hareketler olarak yorumlanan Aleyna Tilki'nin atış talimi...

Aleyna Tilki yaylaya çıktı... Silahla ateş ettiği video olay oldu! "Nereye nişan alıyorsun?" | Video

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