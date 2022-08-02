Aleyna Tilki yaylaya çıktı... Silahla ateş ettiği video olay oldu! "Nereye nişan alıyorsun?" | Video
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Aleyna Tilki, Rize'deki Samistal yaylasına çıkıp eline silah alarak ateş etti. O anları "Bang bang" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, takipçilerini ikiye böldü. Aleyna Tilki’nin paylaşımına “Utancımdan duvarı kemirdim”, “Nereye nişan alıyorsun?”, “Şaka mısın?” gibi yorumlar yapıldı.