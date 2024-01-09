Alın daraltma estetiği yaptıran Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi! Yeni saç stiliyle Belgin Doruk’a benzetildi!

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti. Estetik tutkunu Umut Akyürek, son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu. Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi. Ünlü şarkıcı, yeni saç stiliyle Belgin Doruk'a benzetildi.