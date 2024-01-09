Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
14:40
Alın daraltma estetiği yaptıran Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi! Yeni saç stiliyle Belgin Doruk’a benzetildi!
50 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. Şarkıcı Umut Akyürek'in değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek, son olarak, alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi. Ünlü şarkıcı, yeni saç stiliyle Belgin Doruk'a benzetildi. İşte ünlü şarkıcının merak edilen son hali…