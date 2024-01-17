Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:56
Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Ünlü çiftin 28 yaşındaki kızları güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları...