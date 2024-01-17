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Haberler Galeri Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:56

Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Ünlü çiftin 28 yaşındaki kızları güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İşte Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in biricik kızları...

Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'larda yer aldığı filmlerle dönemin tanınan jönlerindendi.

Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Dümer Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismi babası Ekrem Dümer'in peşinden giderek çok başarılı bir oyuncu oldu.

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Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu.

Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı.

Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor.

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