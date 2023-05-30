Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
08:10
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'u oğulları araçta bekledi!
Eski manken Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ'un boşanma haberini ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. 27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmaya el ele geldi. Dava 5 dakika sürdü ve Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Adliyeden yine el ele çıkan eski çifti dışarıda oğulları bekliyordu.