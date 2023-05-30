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Haberler Galeri Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'u oğulları araçta bekledi!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 08:10

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'u oğulları araçta bekledi!

Eski manken Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ'un boşanma haberini ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. 27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ dün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmaya el ele geldi. Dava 5 dakika sürdü ve Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Adliyeden yine el ele çıkan eski çifti dışarıda oğulları bekliyordu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’u oğulları araçta bekledi!

27 yıllık evlilikleri boyunca sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başaran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanırken bile el ele olmayı tercih ettiler.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’u oğulları araçta bekledi!

Eski manken Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ'un boşanma haberini ilk GÜNAYDIN duyurmuştu.

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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’u oğulları araçta bekledi!

BOŞANMAYA EL ELE GELDİLER

Yıllardır aynı yastığa baş koyan ünlü çift, saygı çerçevesinde ayrılmak adına Beykoz Aile Mahkemesi'ne boşanmak için dilekçe verdi.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’u oğulları araçta bekledi!

Beykoz 1. Aile Mahkemesinde bugün saat 13.55'deki duruşmaya çift el ele gelirken Arzum Onan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’u oğulları araçta bekledi!

27 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Beykoz 1. Aile Mahkemesindeki duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video

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