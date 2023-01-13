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Haberler Galeri "Aşkımız Olay Olacak" şarkısını söylemişti... İrem Derici'den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017'de böyle düet yapmışlar...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:42

"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını söylemişti... İrem Derici'den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017'de böyle düet yapmışlar...

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan, dün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. 62 yaşında yaşamını yitiren Burhan Çaçan'ın ölümü tüm sanat camiasını yasa boğdu. Üzüntüsünü dile getiren ünlü isimler kişisel hesaplarından duygu yüklü paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de İrem Derici oldu. Burhan Çaçan'ın yıllar önce 'Neden Geldim İstanbul'a' albümünde seslendirdiği 'Aşkımız Olay Olacak' şarkısını son olarak okuyan İrem Derici, üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımı ile takipçilerini hüzünlendirdi. İrem Derici, 2017 yılında karşılaştığı ve 'Aşkımız Olay Olacak' şarkısında düet yaptığı Burhan Çaçan ile videosunu da yayınladı. İşte İrem Derici'nin Burhan Çaçan ile düeti...

Aşkımız Olay Olacak şarkısını söylemişti... İrem Derici’den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017’de böyle düet yapmışlar...

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, dün Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Aşkımız Olay Olacak şarkısını söylemişti... İrem Derici’den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017’de böyle düet yapmışlar...

İlk albümünü 1981'de çıkaran, Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler, Neden Geldim İstanbul'a gibi şarkılara imza atan Çaçan, 62 yaşındaydı.

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Aşkımız Olay Olacak şarkısını söylemişti... İrem Derici’den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017’de böyle düet yapmışlar...

Sanatçı bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Aşkımız Olay Olacak şarkısını söylemişti... İrem Derici’den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017’de böyle düet yapmışlar...

Yaşamını yitiren Burhan Çaçan'ın ölümü tüm sanat camiasını yasa boğdu.

Aşkımız Olay Olacak şarkısını söylemişti... İrem Derici’den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017’de böyle düet yapmışlar...

Üzüntüsünü dile getiren ünlü isimler kişisel hesaplarından duygu yüklü paylaşımlarda bulundu.

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