"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını söylemişti... İrem Derici'den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017'de böyle düet yapmışlar...

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan, dün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. 62 yaşında yaşamını yitiren Burhan Çaçan'ın ölümü tüm sanat camiasını yasa boğdu. Üzüntüsünü dile getiren ünlü isimler kişisel hesaplarından duygu yüklü paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de İrem Derici oldu. Burhan Çaçan'ın yıllar önce 'Neden Geldim İstanbul'a' albümünde seslendirdiği 'Aşkımız Olay Olacak' şarkısını son olarak okuyan İrem Derici, üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımı ile takipçilerini hüzünlendirdi. İrem Derici, 2017 yılında karşılaştığı ve 'Aşkımız Olay Olacak' şarkısında düet yaptığı Burhan Çaçan ile videosunu da yayınladı. İşte İrem Derici'nin Burhan Çaçan ile düeti...