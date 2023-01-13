"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını söylemişti... İrem Derici'den hüzünlendiren Burhan Çaçan paylaşımı! 2017'de böyle düet yapmışlar...

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, dün Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Daha önce kalp ameliyatı geçiren ve kalbine stent takılan Çaçan'ın dün sabah yaptığı yürüyüş sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.