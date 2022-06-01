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Haberler Galeri Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 19:38

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film olacak. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün bir geceye katıldı. Aslı Bekiroğlu, burada gazetecilerin yeni projesiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını canlandıracak olan oyuncu, "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Aslı Bekiroğlu'nun verdiği bu cevap, tepki çekti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar!

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

2007 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

Barış Akarsu'yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, babasına Hüseyin Avni Danyal, kardeşine Aslıhan Kapanşahin, sevgilisine Aslı Bekiroğlu, yakın arkadaşlarına ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun'un hayat vermesine karar verildi.

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Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

Filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak.

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

Geçtiğimiz gün bir ödül törenine katılan Aslı Bekiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti! | Video

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ MERVE'YE HAYAT VERECEK

Aslı Bekiroğlu, filmde Barış Akarsu'nun sevgilisi Merve'yi oynayacağını dile getirdi.

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