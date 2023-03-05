Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:27

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemiş. Şarkıcı Karsu, nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan halası ve kuzenlerinin ölüm haberi ile yıkılmıştı. Hollanda'da yaşayan ve burada Türkiye için yardım kampanyası organize eden Karsu yardım gecesinde toplanan tutarı görünce gözyaşlarına boğulmuştu. Ailesinden toplamda 10 kişiyi kaybeden Karsu Dönmez son olarak, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.