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Haberler Galeri Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf
Giriş Tarihi: 05.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:27

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istemiş. Şarkıcı Karsu, nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan halası ve kuzenlerinin ölüm haberi ile yıkılmıştı. Hollanda'da yaşayan ve burada Türkiye için yardım kampanyası organize eden Karsu yardım gecesinde toplanan tutarı görünce gözyaşlarına boğulmuştu. Ailesinden toplamda 10 kişiyi kaybeden Karsu Dönmez son olarak, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında binlerce vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Depremde Hatay'da yaşayan yakın akrabalarını kaybeden Karsu afet bölgesine desteğini sürdürüyor.

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Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan şarkıcı Karsu Dönmez, son olarak Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

"Duvarda tek düşmeyen fotoğraf"

Şarkıcı, paylaşımına "Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf" notunu düştü.

Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Öte yandan kendi yazdığı Karsu'nun Mutfağı adlı kitabının satışından elde edilen geliri depremzedelere bağışlayan Karsu, şöyle konuştu:

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