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Haberler Galeri Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer'in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:00

Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer'in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda et Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü komedyenden açıklama geldi. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti.

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Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

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