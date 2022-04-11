Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen Ata Demirer’in son hali şoke etti! Kaç kilo verdi?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:00

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda et Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü komedyenden açıklama geldi. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…