Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video

Ünlü komedyen Ata Demirer, futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu. Demirer, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı taklidiyle önce Mehmet Demirkol'u sonra ise izleyen herkesi kahkayaya boğdu. İşte o anlar...