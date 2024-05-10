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Haberler Galeri Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor
Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:00

Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Şahin Çelik (Çelik), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Ali Önsöz (Kara)'ün kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor.

Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

54.Bölüm Özeti:

Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır?

Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır?

Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Bana abi demen için her şeyi yaparım kardeşim" | Video

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Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir?

Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

Ateş Kuşları 54. Bölüm 2. (Final) Fragmanı yayınlandı! "Hayatımızın en uzun en sabırsız 15 günü..." | Video

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