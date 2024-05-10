Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor

54.Bölüm Özeti: Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! 'Bana abi demen için her şeyi yaparım kardeşim' | Video Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır. Ateş Kuşları 54. Bölüm 2. (Final) Fragmanı yayınlandı! 'Hayatımızın en uzun en sabırsız 15 günü...' | Video