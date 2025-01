EZGİ MOLA

'ZORLUKLARLA SAVAŞAN BİR KADININ HİKAYESİ'

Dizide canlandırdığınız karakterin hikayesini biraz anlatır mısınız?

Nehir aile kavramına çok önem veren, kendisinin yaşayamadığı mutlu aile hayatını çocuklarına vermek isteyen ve hatta bu yüzden çocukları doğduğunda çok sevdiği mesleği olan avukatlığa da ara veren bir kadın. Onun için hayattaki en önemli şeylerden biri de adalet. Mutlu olduğunu düşündüğü kocası Serdar'ın bir sabah evden işe diye çıkıp ortadan yok olmasıyla büyük bir çıkmazın içine düşüyor ve onun için yepyeni bir yolculuk başlıyor.

Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizi en çok etkileyen detay neydi?

Her türlü zorluklarla düşen kalka mücadele eden bu kadının yolculuğu ve her bölüm heyecanı giderek artan bir hikaye oluşu beni çok etkiledi. Şimdiden ilerleyen zamanlarda bu karakterler neler yaşayacak, hikayede neler ortaya çıkacak çok merak ediyorum açıkçası.

Dizide Nehir'in kocası Serdar bir gün ansızın ortadan kayboluyor. Siz gerçek hayatta benzer bir durumla karşılaşsanız nasıl tepki verirdiniz? Bu durumla başa çıkmak için hangi yolları tercih ederdiniz?

Çok zor bir durum elbette, Allah kimseye yaşatmasın... Ne olduğunu bilmediğiniz ve kafanızda türlü türlü senaryolar kurabileceğiniz bir olay bu. Ben böyle bir durumla karşı karşıya kalsam o an ne yapardım kestirmem mümkün değil ama mümkün olduğunca fazla kişiden destek almaya çalışırdım herhalde.

Başka Bir Gün bugün izleyici ile buluşuyor neler söylemek istersiniz?

Tüm ekibimizle keyifle ve heyecanla çalıştığımız bir iş oldu. Umarım izleyicimiz de bizimle aynı duygularla bize bu yolculukla eşlik eder. Herkese keyifli seyirler dileriz şimdiden.

