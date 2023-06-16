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Haberler Galeri atv'nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:07

atv'nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç'in başrollerinde yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı.

atv’nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

1.Bölüm Özeti:

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

atv’nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.

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atv’nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

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atv’nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

atv’nin yeni dizisi Üvey Anne için geri sayım başladı! Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir!

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

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