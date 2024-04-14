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Haberler Galeri Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 18:35

Başak DizerKıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, bugün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun gömleğinin üzerindeki 'şanslı' yazısı ve pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte Başak Dizer'in paylaştığı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyada da çok konuşulan o pozu!

Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

Gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırdı.

Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

PAYLAŞIMLARI İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi final yapar yapmaz soluğu ailesiyle tatilde aldı. Önce Hong Kong'a, ardından da Dubai'ye giden ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

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Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

BAYRAMI FIRSAT BİLİP TATİLE ÇIKTILAR

Yine bayramı fırsat bilen çift, tatile çıktı.

Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

'ŞANSLI' YAZILI GÖMLEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, bugün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı. Tatlıtuğ'un üzerine giydiği 'şanslı' yazan gömleği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!

"ŞANSLI OLAN SENSİN"

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni yağarken takipçiler, "Çok güzelsiniz", "Şanslı olan sensin", "Maşallah" gibi yorumlar yaptı.

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