Giriş Tarihi: 14.04.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
18:35
Başak Dizer eş Kıvanç Tatlıtuğ’u paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleği bile olay oldu: Şanslı!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, bugün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun gömleğinin üzerindeki 'şanslı' yazısı ve pozu sosyal medyaya damga vurdu. İşte Başak Dizer'in paylaştığı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyada da çok konuşulan o pozu!