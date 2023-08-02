Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:09

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! 'Yok, Berdan Barbini'

Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin her yaptığı olay oluyor. Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şarkıcı son olarak genç sevgilisiyle aşkını ilan ettiği bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medyada ise Berdan Mardini ile sevgilisinin arasındaki yaş farkı konuşulmuştu. Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Mardini, gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.