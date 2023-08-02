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Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:09

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! 'Yok, Berdan Barbini'

Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin her yaptığı olay oluyor. Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şarkıcı son olarak genç sevgilisiyle aşkını ilan ettiği bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medyada ise Berdan Mardini ile sevgilisinin arasındaki yaş farkı konuşulmuştu. Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Mardini, gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! ’Yok, Berdan Barbini’

Türkücü Berdan Mardini, çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski eşi Fatoş Yelliler'in yasak aşk itirafı duyanları şoke etmişti. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini, "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Geçtiğimiz ay genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak renkli tarzıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan Mardini, gelen yorumlara kayıtsız kalamadı.

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! ’Yok, Berdan Barbini’

Zor günleri geride bırakan Berdan Mardini, yeni aşka yelken açtı. Kendisinden yaşça küçük olduğu görülen sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Mardini, yeni sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı.

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Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! ’Yok, Berdan Barbini’

TAKİPÇİLERİ SEVGİLİSİNİN YAŞINI MERAK ETTİ

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne yönelerek 120 milyon TL harcamasıyla konuşulan Berdan Mardini, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etmişti.

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! ’Yok, Berdan Barbini’

Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düşmüştü.

Berdan Mardini’nin renkli kombini çok konuşulmuştu! Ünlü türkücü gelen yorumlara kayıtsız kalamadı! ’Yok, Berdan Barbini’

Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yapmıştı.

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