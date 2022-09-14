Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
10:06
Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!
Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Çocukları sorulan Fatoş Yelliler dikkat çeken cevaplar verdi. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in o paylaşımları...