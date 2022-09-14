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Haberler Galeri Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:06

Berdan Mardini'yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Çocukları sorulan Fatoş Yelliler dikkat çeken cevaplar verdi. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in o paylaşımları...

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler'den son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Şimdilerde kendine güzellik merkezi açan Fatoş Yelliler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Çocukları sorulan Fatoş Yelliler dikkat çeken cevaplar verdi.

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in o paylaşımları...

Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Öte yandan Fatoş Yelliler Ankara'ya yerleştiğini de açıkladı.

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