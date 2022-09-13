Berdan Mardini’yi yasak aşkı ile aldatan eski eşi Fatoş Yelliler yine sahnede! Fatoş Yelliler: Çocuklarım kaçırılıyor!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler'den son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.