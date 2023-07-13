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Haberler Galeri Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:56

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

'Binbir Gece' dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin, şimdilerde 5 kişilik mutlu bir ailesi var. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurdu. Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel toplantılardan fırsat bulunca kendini tatile attı. Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı... İşte Bergüzar Korel'in tatil paylaşımı...

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel’in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den ilk tatil karesi geldi! Güzel oyuncu verdiği kilolar sonrası adeta eridi... Bergüzar Korel'in son hali düşman çatlattı...

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel’in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

13 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bu mutlu evliliğinden üç de çocuğu var.

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Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel’in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel’in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurdu. İşte Bergüzar Korel'in tatil paylaşımı...

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel’in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel toplantılardan fırsat bulunca kendini tatile attı. Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı...

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