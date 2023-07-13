Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:56

Bergüzar Korel nihayet tatil sezonunu açtı! Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu!

'Binbir Gece' dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çiftinin, şimdilerde 5 kişilik mutlu bir ailesi var. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurdu. Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel toplantılardan fırsat bulunca kendini tatile attı. Bergüzar Korel'in bikinili pozuna fit hali damga vurdu. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı... İşte Bergüzar Korel'in tatil paylaşımı...