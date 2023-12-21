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Haberler Galeri Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 18:55

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda bir proje için saçlarını sarıya boyatarak imajını tazeledi. Bugün bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, saçlarını yine değiştirerek hayranlarını şaşırttı. İşte Bergüzar Korel'in yepyeni o imajı!

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

13 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bu mutlu evliliğinden üç de çocuğu var.

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Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

İMAJINI YENİLEDİ

Geçtiğimiz aylarda bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, yine imajını yeniledi.

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Ünlü oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

SAÇLARINI KISA KESTİRDİ, YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu, sarı olan saçlarını daha da kısa kestirdi. Takipçileri, Korel'in yeni saçını beğenirken yorum yapmayı da ihmal etmedi.

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