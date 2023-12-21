Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 18:55

Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı! Bergüzar Korel yine imajını yeniledi, görenler şaşırdı!

'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda bir proje için saçlarını sarıya boyatarak imajını tazeledi. Bugün bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, saçlarını yine değiştirerek hayranlarını şaşırttı. İşte Bergüzar Korel'in yepyeni o imajı!