Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:24
Bir dönem sokakta yürüyemiyordu! Popstar Abidin Özşahin bakın şimdi ne yapıyor!
Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. 20 yıl geçmesine rağmen Popstar yarışması halen daha konuşulmaya devam ediyor. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuştu ve o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Peki, Abidin Özşahin şimdilerde ne yapıyor? İşte merak edenler için Abidin Özşahin'in yeni hayatı…