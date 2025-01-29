Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:36
Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı
Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu 2000'li yıllara damga vuran 'Popstar' yarışması birçok ismi meşhur etmişti. Bu kişilerden biri de Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'di...Bir dönem sokakta yürüyemeyen Abidin Özşahin'in son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin değişimi kadar yaptığı iş de çok konuşuldu.