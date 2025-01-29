Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Bakın şimdi neler yapıyor!