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Haberler Galeri Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:36

Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu 2000'li yıllara damga vuran 'Popstar' yarışması birçok ismi meşhur etmişti. Bu kişilerden biri de Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'di...Bir dönem sokakta yürüyemeyen Abidin Özşahin'in son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin değişimi kadar yaptığı iş de çok konuşuldu.

Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Bakın şimdi neler yapıyor!

Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

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Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Bir dönem sokakta yürüyemiyordu...Popstar şampiyonu Abidin Özşahin’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

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