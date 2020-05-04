Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan yakışıklı oyuncu Tolga Savacı değişimi ile gündem oldu. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı 5. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen Tolga Savacı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...