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Haberler Galeri Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu 'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan ...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken 'a adım atan yakışıklı oyuncu değişimi ile gündem oldu. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı 5. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 07:50
Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken 'a adım atan yakışıklı oyuncu değişimi ile gündem oldu. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı 5. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

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Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...
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Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...
Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...
Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...

MENDERES UTKU - AFACAN

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı'yı gören tanıyamıyor! İşte yeni mesleğiyle şaşırtan Tolga Savacı'nın son hali...
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