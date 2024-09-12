Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:36
Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı. ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizide; Canfeza, Selim'in teklifine "Evet" deyip nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Mahir ise beklenmedik şekilde şahit olmak için orada bulundu. Dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1'de en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.