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Haberler Galeri Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:36

Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı. ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizide; Canfeza, Selim'in teklifine "Evet" deyip nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Mahir ise beklenmedik şekilde şahit olmak için orada bulundu. Dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1'de en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, "tüm kategorilerde" dün akşamın çok izlenen yapımı oldu.

Bir Gece Masalı 3. bölüm tanıtımı

Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümü Tüm Kişiler'de %8,64 reyting ve %26,37 izlenme payı, AB'de %6,97 reyting ve %22,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

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Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

2.Bölüm'de neler yaşandı?

CANFEZA, SELİM'E EVET DEMEK ZORUNDA KALDI. PEKİ, MAHİR'İN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU NİKAH KIYILACAK MI?

Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Düğünden kaçan Canfeza'nın, Kürşat'ın kızı olduğunu öğrenen Mahir bu gerçekle yıkılır. Babasının intikamı ile kalbi arasında kalan Mahir, Canfeza'yı teslim etmek zorunda kalır.

Bir Gece Masalı reytingleri 2’ye katladı!

Mahir'in kendisini kurtaracağını düşünen Canfeza ise Selim ile bir kumar oynar. Selim, Mahir'in onunla değil babası ve kendisi ile hesabı olduğu söyler. Canfeza buna inanmayınca da kanıtlamak için bir teklifte bulunur. Nikah saatine kadar Mahir onu kurtarmak için hamle yaparsa, Selim evlenmekten vazgeçecektir. Tersi olursa da Canfeza ona evet diyecektir.

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