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Haberler Galeri Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:04

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, sağlığına kavuştu. Yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Neslihan Atagül'ün diğer yeni projesi ise Türk sinemasının unutulmaz filmi 'Ah Belinda' oldu. İşte tüm detaylar…

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son Aralık 2019'da yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Oyuncu birinci sezonun sonunda sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

Sağlığına kavuşan ve yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile başrolünü paylaştığı 'Gecenin' Ucunda isimli dizi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yakında sete çıkacak dizinin eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.

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Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

Neslihan Atagül'ün diğer yeni projesi ise Türk sinemasının unutulmaz filmi 'Ah Belinda' oldu. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun paylaşacağı filmin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yaparken, senaryosunu Hakan Bonomo yazacak.

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

Müjde Ar'ın unutulmaz Yeşilçam yapımı Ah Belinda'nın Remake'i olan filmin kadrosuna daha önce en son Baba dizisinde oynayan Beril Pozam katılmıştı. Neslihan Atagül'den sonra filmde Serkan Çayoğlu, Necip Memili, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Beril Pozam oynayacağı belli olmuştu.

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

Filme şimdi de Cem karakteriyle başarılı oyuncu Anıl Çelik de katıldı. Anıl Çelik, filmde Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Sevilay'ın tiyatrocu arkadaşlarından birine hayat verecek. "Ah Belinda"da bir şampuan reklamında oynayan Sevilay'ın canlandırdığı karakterin dünyasında yolculuğa çıkma öyküsü ve kendi hayatına geri dönmek için verdiği renkli mücadele anlatılıyor.

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