Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:04

Bombaları ardı ardına patlattı! Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün dönüşü muhteşem oldu!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, sağlığına kavuştu. Yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Neslihan Atagül'ün diğer yeni projesi ise Türk sinemasının unutulmaz filmi 'Ah Belinda' oldu. İşte tüm detaylar…