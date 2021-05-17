‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ başlıyor! Muhteşem prodüksiyonu ile Türk dizi sektöründe yeni bir zirve!

Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi olan Bozkır Arslanı Celaleddin, 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.