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Haberler Galeri Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda'nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! "Hepimizin hayalini yaşıyor"
Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:51

Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda'nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! "Hepimizin hayalini yaşıyor"

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirip, Amerika'ya yerleşmişti. Çift, minik kızları Thalia ile mutlu bir aile hayatı yaşıyor. Ceyda Ateş son olarak eşi ile katıldığı bir ödül töreninde Rosalinda dizisinin yıldızı aynı zamanda da şarkıcı olan Thalia ile tanıştı. Kızına adını verdiği Latin yıldız Thalia ile bir araya gelen Ceyda Ateş, o anları ise Instagram hesabından paylaştı.

Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda’nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! Hepimizin hayalini yaşıyor

İş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla yurt dışındaki yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda’nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! Hepimizin hayalini yaşıyor

Sık sık sosyal medyada paylaşımlar yaparak hayranları ile buluşan Ceyda Ateş, anneliği ilk kez tattığı kızına Talia adını vermişti.

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Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda’nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! Hepimizin hayalini yaşıyor

Önceki gün bir ödül töreninde boy gösteren oyuncunun kızına neden o adı verdiği ortaya çıktı.

Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda’nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! Hepimizin hayalini yaşıyor

Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile tanışan Ceyda Ateş o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda’nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! Hepimizin hayalini yaşıyor

Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim." ifadelerini kullandı. Oldukça samimi davranan Thalia, ünlü oyuncuya teşekkür etti.

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