Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
11:51
Ceyda Ateş kızına adını verdiği Rosalinda'nın yıldızı Thalia ile tanıştı! Sosyal medyadan yorum yağdı! "Hepimizin hayalini yaşıyor"
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirip, Amerika'ya yerleşmişti. Çift, minik kızları Thalia ile mutlu bir aile hayatı yaşıyor. Ceyda Ateş son olarak eşi ile katıldığı bir ödül töreninde Rosalinda dizisinin yıldızı aynı zamanda da şarkıcı olan Thalia ile tanıştı. Kızına adını verdiği Latin yıldız Thalia ile bir araya gelen Ceyda Ateş, o anları ise Instagram hesabından paylaştı.