Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:55

Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen, Seray Sever ve Sinem Kobal'ın başrollerinde yer aldığı Dadı dizisi bir dönem ekranlara damga vurmuştu. Çocuk oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Duygu karakterine can veren Gökçe Bilgebay şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 32 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Peki Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri bulunduran Dadı dizisi 2000'li yıllarda seyirciyi ekrana kilitlemişti.

Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları ise kendilerine farklı yollar çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Kardeşlerin en büyüğü olan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi ve 2 de kız çocuğu dünyaya getirdi.

Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Ortanca kardeşi canlandıran Yaşar Abrayava, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?

Evin en küçük bireyi Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başlamıştı.

SON DAKİKA