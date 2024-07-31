Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
14:55
Dadı dizisinin minik Duygu’su güzeller güzeli bir genç kız oldu! Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?
Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen, Seray Sever ve Sinem Kobal'ın başrollerinde yer aldığı Dadı dizisi bir dönem ekranlara damga vurmuştu. Çocuk oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Duygu karakterine can veren Gökçe Bilgebay şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 32 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Peki Gökçe Bilgebay bakın şimdi ne yapıyor?