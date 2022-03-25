Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:39

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Deneyimli manken Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında altın kaplama bir büstiyer giydi. Düzgün fiziği kendine hayran bırakan Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile göz kamaştırdı. Sosyal medyanın konuştuğu altın kaplama büstiyerin fiyatı ise dudak uçuklattı.