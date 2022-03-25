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Haberler Galeri Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:39

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Deneyimli manken Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında altın kaplama bir büstiyer giydi. Düzgün fiziği kendine hayran bırakan Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile göz kamaştırdı. Sosyal medyanın konuştuğu altın kaplama büstiyerin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Sosyal medya güzel manken Çağla Şıkel'in taşıdığı altın kaplama büstiyeri konuşuyor.

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Deneyimli manken Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında altın kaplama bir büstiyer giydi.

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Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Düzgün fiziği kendine hayran bırakan Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile göz kamaştırdı.

Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

Sosyal medyanın konuştuğu altın kaplama büstiyerin fiyatı ise dudak uçuklattı.

5 MİLYON TL'YE SATILDI

43 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel ise fuarda 5 milyon TL'lik altın kaplama bir büstiyer giydi. Şıkel'in giydiği büstiyer, daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldı.

Deneyimli manken Çağla Şıkel altın kaplama büstiyer ile sosyal medyayı salladı! Değeri dudak uçuklattı!

"45 GÜNDE YAPILDI"

Altın kaplama büstiyeri üreyen firmanın sahiplerinden Erol Durmuş, "Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı" dedi.

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