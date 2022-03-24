Video Yaşam Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video

Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video

24.03.2022 | 16:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 00:22
Ankara'da özel okulda öğretmene saygısız hareket! Soruşturma başlatıldı | Video 24.03.2022 | 16:52
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 03:16
Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video 24.03.2022 | 16:45
Diyarbakır’da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 06:28
Diyarbakır'da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video 24.03.2022 | 16:15
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 02:37
Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video 24.03.2022 | 15:25
Mersin’de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 03:02
Mersin'de aniden bastıran kar yağışı doğayı beyaza bürüdü | Video 24.03.2022 | 15:46
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:46
Son Dakika: Öğrencisi tarafından saygısızca hareketlere maruz kalmıştı! O öğretmen İha’ya konuştu | Video 04:23
Son Dakika: Öğrencisi tarafından saygısızca hareketlere maruz kalmıştı! O öğretmen İha’ya konuştu | Video 24.03.2022 | 15:29
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 01:12
Köpek ile tilkinin boğuşması kamerada | Video 24.03.2022 | 15:44
Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 00:20
Şırıngalara doldurup satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 24.03.2022 | 15:21
Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video 00:40
Park halindeki araçların akülerini çaldılar! 22 aküyle yakalandılar | Video 24.03.2022 | 15:21
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:25
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.03.2022 | 14:47
Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:24
Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 24.03.2022 | 14:16
Camide şüpheli ölüm! Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi | Video 02:02
Camide şüpheli ölüm! Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi | Video 24.03.2022 | 14:12
Tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: “O benim arkadaşım, uğurum” | Video 01:23
Tilkiyle dost olan kadının diyaloğu tebessüm ettirdi: “O benim arkadaşım, uğurum” | Video 24.03.2022 | 13:49
Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir cinayetinde flaş gelişme! İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı | Video 03:40
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir cinayetinde flaş gelişme! İtirafçının gösterdiği yerde ceset bulunamadı | Video 24.03.2022 | 13:13
Köpeğe tekme atan kişinin üzerine, Bana vur, bana diyerek yürüdü | Video 00:59
Köpeğe tekme atan kişinin üzerine, "Bana vur, bana" diyerek yürüdü | Video 24.03.2022 | 13:13
Antalya’da gürültü cinayeti! Uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü | Video 03:23
Antalya'da gürültü cinayeti! Uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü | Video 24.03.2022 | 12:39
Belediye işçisinden duygulandıran hareket: ’Market kirlenmesin’ diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı | Video 03:00
Belediye işçisinden duygulandıran hareket: 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı | Video 24.03.2022 | 12:36
Ordu’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü | Video 02:59
Ordu’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü | Video 24.03.2022 | 12:39
Saman çuvallarının arasında yakalandı! Çelik yelek giydirilen cinayet zanlısı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi | Video 02:17
Saman çuvallarının arasında yakalandı! Çelik yelek giydirilen cinayet zanlısı, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2022 | 12:38

Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy’de düzenlenen ‘İstanbul Jewelery Show’ fuarı kapsamında 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin giydiği altın kaplama büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
'İstanbul Jewelery Show' Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Ünlü manken Çağla Şıkel düzenlenen fuar kapsamında Ema Jewellery firması tarafından üretilen ve toplam değeri 5 milyon TL olan altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin taşıdığı ve 5 milyon TL değerinde olan altın kaplama büstiyerin ise daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.

Ürettikleri altın kaplama büstiyerin detaylarını aktarmak için kameralar karşısına geçen firma sahiplerinden Erol Durmuş, " Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı. Parça Katarlı bir insanına satıldı" diye konuştu.

Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren ünlü manken Çağla Şıkel ise, " Çok heyecanlıyız. Ben tabiki ruhsal olarak onlarda tabi emek olarak bugünü uzun zamandır bekliyorduk. Markadan beklenene çok yakışır bir gün oldu. İnşallah nice güzel yıllarımız olacak diye düşünüyorum. Temennimiz o. Böyle birliktelikler her zaman olmuyor. Çok büyük bir emek var. Ben de bu iş birliği için çok heyecanlanıyorum. Bugün üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak ayrıca heyecanlıyım. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA