Çağla Şıkel fuara damga vurdu! Giydiği altın bustiyerin fiyatı dudak uçuklattı | Video
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Ünlü manken Çağla Şıkel Yeşilköy’de düzenlenen ‘İstanbul Jewelery Show’ fuarı kapsamında 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi. Ünlü mankenin giydiği altın kaplama büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş insanına satıldığı öğrenildi.
Ürettikleri altın kaplama büstiyerin detaylarını aktarmak için kameralar karşısına geçen firma sahiplerinden Erol Durmuş, " Parçamızın değeri 5 milyon TL. 45 gün gibi bir sürede yapıldı. Güzel bir tasarım oldu. Çağla hanıma da çok yakıştı. Çok güzel taşıdı. Parça Katarlı bir insanına satıldı" diye konuştu.
Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren ünlü manken Çağla Şıkel ise, " Çok heyecanlıyız. Ben tabiki ruhsal olarak onlarda tabi emek olarak bugünü uzun zamandır bekliyorduk. Markadan beklenene çok yakışır bir gün oldu. İnşallah nice güzel yıllarımız olacak diye düşünüyorum. Temennimiz o. Böyle birliktelikler her zaman olmuyor. Çok büyük bir emek var. Ben de bu iş birliği için çok heyecanlanıyorum. Bugün üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak ayrıca heyecanlıyım. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.