Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:25
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
09:30
Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor
Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar geldi. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlamaları için para teklif ettiğini söyledi ve bu iddialarıyla ilgili ses kayıtları paylaştı.