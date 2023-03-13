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Haberler Galeri Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:30

Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar geldi. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlamaları için para teklif ettiğini söyledi ve bu iddialarıyla ilgili ses kayıtları paylaştı.

Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Kamuoyunu bir süredir meşgul eden şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Eski manken Deniz Akkaya daha önce de çeşitli belgelerle iddialar paylaşmıştı.

Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilerin mesajlarını paylaşmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte bu konuyla ilgili dikkat çekici yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

"Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor"

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair iddialar öne süren ve mağdurlarla ilgili belgeler paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni suçlama!

Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlamaları için para teklif ettiğini söyledi ve bu iddialarıyla ilgili ses kayıtları paylaştı.

Deniz Akkaya: Haluk Levent beni yalanlasınlar diye insanlara para teklif ediyor

Bugüne kadar Levent'in kendisine dava açamadığını çünkü haklı olduğunu söyleyen Akkaya, "Hakkımda herhangi bir dava açılmadığı halde bit gibi türeyen bazı hesaplar, sanki bana dava açılmış intibası vermeye çalışıyor" dedi.

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