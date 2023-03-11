Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında şoke eden yeni iddialar! Ses kaydındaki çirkin teklifi paylaştı | Video

Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar geldi. Deniz Akkaya, Haluk Levent'in paralarını dolandırıp mağdur ettiğini söylediği kişilere para teklif ettiğini anlattı. Levent'in Akkaya'yı itibarsızlaştırma karşılığında mağdurlara 'Söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim' dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı. İşte şoke eden detaylar...