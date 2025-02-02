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Haberler Galeri Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:21

Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aktör sevgilisi Callum Turner'la bir süredir birliktelik yaşıyor. Fransa'nın başkenti Paris'e moda haftası için giden Dua Lipa ve Callum Turner'ın Eyfel Kulesi altında dansı ilgi topladı. Lipa'nın elindeki yüzük dikkat çekerken ünlü çiftin nişanlandığı iddia edilmişti. İddialar ortada dolaşırken sessizliğini koruyan şarkıcıdan flaş bir hamle geldi.

Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve aktör sevgilisi Callum Turner, Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkentine gitti.

Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

Burada Eyfel Kulesi altında romantik dansıyla gündem olan çiftin nişanlandıkları iddia edilmişti.

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Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

Lipa'nın elindeki yüzük iddiaları kuvvetlendirirken çift sessiz kalmayı tercih etmişti. Dua Lipa'dan geçtiğimiz gün adeta iddialara cevap veren bir paylaşım geldi.

Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

Parmağındaki yüzüğüyle poz veren ünlü şarkıcı, iddiaların doğru olduğunu onayladı.

Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!

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