Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
11:21
Dua Lipa nişan iddialarına o paylaşımla cevap verdi! Milyon dolarlık yüzüğünü böyle gösterdi!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aktör sevgilisi Callum Turner'la bir süredir birliktelik yaşıyor. Fransa'nın başkenti Paris'e moda haftası için giden Dua Lipa ve Callum Turner'ın Eyfel Kulesi altında dansı ilgi topladı. Lipa'nın elindeki yüzük dikkat çekerken ünlü çiftin nişanlandığı iddia edilmişti. İddialar ortada dolaşırken sessizliğini koruyan şarkıcıdan flaş bir hamle geldi.