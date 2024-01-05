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Haberler Galeri Duayen sanatçı Ayla Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:34

Duayen sanatçı Ayla Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği video, sevenlerini derinden üzdü. Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerini iletti. Algan, cumartesi günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte usta sanatçı Ayla Algan'ın yürekleri dağlayan son videosu

Duayen sanatçı Ayla Algan’ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

Usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı.

Duayen sanatçı Ayla Algan’ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

YENİ YILDAN SIHHAT DİLEMİŞ

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncunun yılbaşında çektiği video herkesi derinden üzdü.

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Duayen sanatçı Ayla Algan’ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

Yılbaşında sevenleri için video çeken Algan "2024 yılı küçüklerime, büyüklerime, büyük annelerime ve öğrencilerime hoş geldi. Barış, sevgi ve sıhhat dolu" ifadeleri kullanmış.

Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video

Duayen sanatçı Ayla Algan’ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Evinde senaryo okurken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duayen sanatçı Ayla Algan’ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!

Algan, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Algan için, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

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