Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:34
Duayen sanatçı Ayla Algan'ın 2024 yılı için çektiği video ortaya çıktı! O detay dikkatlerden kaçmadı! İşte yürek burkan paylaşımı!
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği video, sevenlerini derinden üzdü. Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerini iletti. Algan, cumartesi günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte usta sanatçı Ayla Algan'ın yürekleri dağlayan son videosu…