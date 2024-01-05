Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video
Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği video, sevenlerini derinden üzdü. Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerini iletti. Algan, cumartesi günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte usta sanatçı Ayla Algan'ın yürekleri dağlayan son videosu.
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