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Haberler Galeri Ebru Şallı babası Şükrü Şallı'ya veda ederken oğlu Pars'ı da unutmadı: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:31

Ebru Şallı babası Şükrü Şallı'ya veda ederken oğlu Pars'ı da unutmadı: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, bir kez daha en yakınından gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan ünlü manken, sosyal medya hesabından da babasına veda etti. Şallı'nın "Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" sözleri görenleri duygulandırdı.

Ebru Şallı’dan babası Şükrü Şallı’ya duygusal veda: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Ünlü menken Ebru Şallı'nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı, dün gece evinde vefat etti. Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı, kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti.

Ebru Şallı’dan babası Şükrü Şallı’ya duygusal veda: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Babasının vefat ettiğini öğrenen Ebru Şallı İlk uçakla Bodrum'a gitti. Şükrü Şallı, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Sudi Özkan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

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Ebru Şallı’dan babası Şükrü Şallı’ya duygusal veda: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Babasının tabutuna dokunan Şallı, gözyaşlarını tutamadı. Ebru Şallı, babasının kanser hastası olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

Ebru Şallı’dan babası Şükrü Şallı’ya duygusal veda: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın acı günü! Ebru Şallı babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! | Video

"Akciğer kanseriydi maalesef, önceki akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti.

Ebru Şallı’dan babası Şükrü Şallı’ya duygusal veda: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum...

Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla."

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