Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:43

Eşinin çapkınlık görüntülerini sineye çekmişti... Neslihan Atagül güzelliğiyle düşman çatlattı! Sıfır makyaj Neslihan Atagül'e beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak bir geceye yalnız katılan Neslihan Atagül mavi mini elbisesi ve dans figürleriyle konuşulmuştu. Sonrasında yine eşi Kadir Doğulu olmadan tatile çıkan Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından takipçileriyle buluştu. Neslihan Atagül'ün 'Günaydın' pozuna sıfır makyaj hali damga vurdu. İşte duru güzelliğiyle düşman çatlatan Neslihan Atagül....