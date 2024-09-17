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Haberler Galeri Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:36

Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Dilek Arı eşinin çocuğuna kötü davrandığını söyleyerek isyanını dile getirmişti. Fakat gerçekler canlı yayında ortaya çıktı. Yayına verilen 1,5 yaşındaki bebeğin alkol şişesi tuttuğu hatta alkol şişesini ağzına aldığı o görüntüler büyük tepkilere yol açtı. İşte Esra Erol'da güne damga vuran o olayın detayları!

Hande ERDEM
Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

ATV ekranlarının beğenilen programlarından 'Esra Erol'da', bu hafta yine konu ve konuklarıyla oldukça ilgi topladı.

Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

Esra Erol'da programına katılan Dilek Arı eşinin çocuğuna kötü davrandığını söyleyerek isyanını dile getirmişti. Fakat gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

Bugün eşi Mustafa ile canlı yayında yüzleşen Dilek Hanım, eşinin çok fazla alkol aldığını ve başta çocukları olmak üzere çevresine kötü davrandığını söyleyerek boşanmak istediğini söyledi.

Esra Erol'da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

"Çocuklarım benim kırmızı çizgim" diyen Dilek Arı, karşısında eşi Mustafa'yı görünce çocukları için bir şans daha verdiğini ifade etti. Ta ki o görüntüler ortaya çıkana dek...

Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!

Yayına verilen 1,5 yaşındaki bebeğin alkol şişesi tuttuğu hatta alkol şişesini ağzına aldığı o görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

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