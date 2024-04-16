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Haberler Galeri Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 22:33

Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarında Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda Ali Uçar, eşin Tuğçe Uçar'ın evden kaçtığını belirterek yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi Tuğçe Uçar'ı bularak canlı yayına çıkardı. Ancak çiftin yaşadıkları programa damga vurdu. Bugün programa katılan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Ali Uçar hakkında inanılmaz iddialarda bulundu. İşte Esra Erol'un bugünkü programına damga vuran o anlar!

Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlanan programda Ali Uçar'ın hikayesi bugün de ilgiyle takip edildi.

Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

Programa katılan Ali Uçar, 3 Nisan'da 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrılan Tuğçe'yi aramak için ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

Esra Erol ve ekibi Tuğçe Uçar'ı bularak canlı yayına davet etti.

Esra Erol'da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı!

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